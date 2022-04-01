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План Путина по захвату Украины провалился – глава Штаба обороны Великобритании

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 апреля, 04:54
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По словам Энтони Радакина, есть признаки того, что Россия отводит войска от Киева и отступает в РФ и Беларусь
В Великобритании заявили, что Путин уже проиграл войну. Фото: коллаж "Сегодня"
В Великобритании заявили, что Путин уже проиграл войну. Фото: коллаж "Сегодня"

Начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил, что план президента РФ Владимира Путина по захвату Украины провалился. По его мнению, глава страны-агрессора уже проиграл.

Об этом сообщает BBC.

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По словам Радакина, есть признаки того, что Россия отводит войска от Киева и отступает в РФ и Беларусь.

Начальник Штаба обороны Британии отметил, что ВСУ будут атаковать оккупантов, поэтому это решение для России было очень сложным. Радакин считает, что Путина ввели в заблуждение относительно эффективности ВС РФ. Он добавил, что ближайшие недели будут по-прежнему очень трудными для Украины.

"Он далеко не так хорошо манипулирует событиями. Путин навредил себе серией катастрофических ошибок", – подчеркнул Радакин.

Арсений Яценюк: Путин должен знать, что он проиграет

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил, что Россия должна быть демилитаризована. Украина никогда не отдаст свои территории, и уступок с нашей стороны быть не может.

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"Как я вижу, единственное решение в повестке дня России – это капитуляция Украины. Единственное решение в нашей повестке дня – отчаянно бороться, защищать страну, поставлять Украине летальное оружие, усиливать санкции, оставаться объединенными – внутри НАТО, "Большой семерки" и вообще в свободном мире, находить еще больше тех, кто поддержит борьбу нашего государства против России, и создать прочную основу реальных мирных переговоров. Реальных, а не фейковых, которые продолжаются сейчас", – высказался экс-премьер-министр.

По его словам, президент РФ Владимир Путин переоценил силу своей коррумпированной армии, преувеличил свои силы и недооценил украинские войска, наш народ и Запад, который дал мощный ответ.

Яценюк отметил, что Путин хотел захватить Киев за несколько дней, и у него это не получилось, а теперь президент РФ решил провести перегруппировку.

По мнению экс-премьер-министра, первоочередная цель России сейчас – захватить восточную часть Украины, вести бои вокруг Донецка и Луганска и захватить как можно больше на юге нашей страны, возможно, окружить определенные части украинских войск, как в 2014 и 2015 годах.

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"И таким образом улучшить свои переговорные позиции. Этого мы не примем, и этого мы не можем допустить", – подчеркнул Яценюк.

Он добавил: первоочередная цель Украины и самый важный вопрос – не позволить россиянам продвинуться дальше.

"Вы знаете, что украинская армия уже начала контратаки. Так что Украина действует хорошо. Но нам необходимо усилить свою армию, нам нужно больше летального оружия, чтобы бороться с этим нацистским агрессором. Путин должен знать, что он проиграет. При любых условиях. Он проиграет", – подытожил Яценюк.

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