План Саакашвили не сработал: результаты выборов в Грузии

Центризбирком почти закончил подсчет голосов и результаты не в пользу оппозиционной партии

Партия Саакашвили проиграла выборы в Грузии. Коллаж "Сегодня"

В Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. После подсчета почти 100% голосов побеждает провластная партия "Грузинская мечта", опередив более чем на 15% партию Михеила Саакашвили, который был накануне задержан.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты подсчета Центризбиркома.

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Так, на данный момент посчитаны голоса с 99,9% избирательных участков. "Грузинская мечта" уже набрала 46,65%. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" набирает лишь 30,7%, неформальным лидером которой является Саакашвили.

Партия "За Грузию" получила поддержку 7,79% избирателей.

По данным ЦИК, в выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей.

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Отметим, что накануне Михеил Саакашвили после прибытия в Грузию призывал соотечественников поддержать оппозицию. Но, судя по всему, его план не сработал.

Задержание Саакашвили в Грузии