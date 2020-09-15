По Лукашенко уже готовят документы для трибунала в Гааге

В настоящий момент ведется работа по сбору свидетельств пострадавших от действий силовиков

Белорусская оппозиция начала готовить документы для привлечения действующего президента страны Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. Об этом заявил экс-претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало.

"Если какое-то время Лукашенко продержится (у власти), мы обеспечим судебный процесс в Гааге. Международный уголовный трибунал... У нас уже есть группа юристов, зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы. И после того как приговор будет вынесен, будет выдан ордер на его международный арест", – заявил Цепкало.

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По его словам, в настоящий момент ведется работа по сбору свидетельств пострадавших от действий силовиков во время протестов в первые дни после президентских выборов.

Видео: vk.com/toportg

"Эти документы и факты будут представлены в международных судах", - сказал оппозиционер.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Они считают реальным победителем президентских выборов Светлану Тихановскую. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

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Отметим, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем протесты в Беларуси могут закончиться для Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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