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По меньшей мере 25 погибших: в Нигерии прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 октября, 03:13
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Инцидент произошел на незаконном предприятии
В настоящее время личности жертв не установлены/Коллаж: Сегодня
В настоящее время личности жертв не установлены/Коллаж: Сегодня

В Нигерии в штате Риверс произошел мощный взрыв и пожар на незаконном нефтеперерабатывающем заводе. Погибло по меньшей мере 25 человек, в том числе несовершеннолетние.

Об этом сообщает Reuters.

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Кто погиб?

Сейчас лица умерли не установлено, однако известно, что погибли люди из нескольких общин. Ранее представитель местной полиции подтвердил трагедию, но не озвучил количество умерших.

Незаконные заводы в Нигерии

Незаконная переработка является обычным явлением в богатом нефтью районе дельты в Нигерии, поскольку бедные местные жители используют трубопроводы для производства топлива для продажи, чтобы получить прибыль.

Взрыв в Афганистане

В Афганистане произошел очередной теракт в мечети во время молитвы. По меньшей мере 62 человека погибли, 70 получили ранения. Взрыв, который предположительно спровоцировал смертник, произошел в мечети Биби-Фатима, что находится в южном афганском городе Кандагаре. Неизвестный совершил атаку в крупнейшем шиитском религиозном сооружении региона.

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На момент взрыва в мечети было много людей, пришедших на пятничную молитву.

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