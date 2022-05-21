Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

По миру начал распространяться новый вирус, от которого нет лекарств. Что нужно о нем знать

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 мая, 19:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главными симптомами болезни считают жар, головную боль, мышечные боли, боль в спине, увеличение лимфатических узлов, лихорадку и истощение
После коронавируса появился новый вирус
После коронавируса появился новый вирус / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великобритании, Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Италии и Швеции зафиксированы случаи заражения новым вирусом – "обезьянья оспа". Об этом пишет ВВС.

Всемирная организация здравоохранения заявила о расследовании еще 50 возможных случаев и предупредила, что их, вероятно, будет еще больше.

Реклама

Где чаще всего встречается вирус

Обезьяна оспа чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. За пределы этого региона ее возбудитель чаще всего попадает с побывавшими там людьми и животными.

Как протекает заболевание

Редкая вирусная инфекция как правило, протекает сравнительно мягко, и большинство больных выздоравливают в течение нескольких недель.

Вирус не так легко передается от человека к человеку и риск массового заражения очень низок.

Реклама

От оспы обезьян нет специфических лекарств, но вспышки можно контролировать с помощью профилактики.

Обезьянья оспа вызывает сыпь, которая обычно очень чешется, она проходит через несколько стадий, прежде чем превратиться в струп.

Есть ли вакцинация

Вакцина против обычной оспы Imvanex примерно на 85% эффективна против обезьяньей оспы, поскольку эти два вируса очень похожи.

Реклама

Британия уже закупает вакцины против оспы, чтобы помочь людям защититься от обезьяньей оспы.

Власти Испании тоже закупили тысячи доз вакцины против обычной оспы, чтобы справиться со вспышкой заболевания.

По информации экспертов, летом возможен рост заболеваемости обезьяньей оспой в странах Европы. Поскольку распространение вируса может ускориться из-за массовых фестивалей и вечеринок.

В мире зарегистрировано уже 50 случаев болезни, более 40 их них – в Европе. Оспой обезьян эту вирусную инфекцию назвали потому что возбудитель этой болезни принадлежит к семейству Poxviridae. Его открыли еще в 1958 году, после двух вспышек в лаборатории, где использовались обезьяны.

Оспа не новая болезнь

Оспа обезьян не новая болезнь. Первый подтвержденный случай заболевания человека произошел в 1970 году, когда вирус был обнаружен у ребенка в Демократической Республике Конго (ДРК). Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но с учетом COVID-19 страх перед новой крупной вспышкой понятен. Хотя оспа обезьян встречается редко она все же потенциально может вызывать тяжелое заболевание. Чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что с увеличением количества поездок возникнет больше случаев.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 21 мая
1
Личный состав 28850
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 169
Вертолеты
4
Танки 1278
Танки
5
ББМ 3116
ББМ
6
Артиллерия 596
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 462
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2178
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

История героя
Непокоренные
Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
История матери
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29509.94

Bitcoin Cash (BCH)

194.76

Binance Coin (BNB)

311.45

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

20.44

Litecoin (LTC)

70.01

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять