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По украинскому шаблону. Российские хакеры атаковали сайты некоторых госучреждений Молдовы

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 16:03
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В стране принимаются необходимые меры для отражения атак
Кибератаку на госучреждения Молдовы приписывают российской группировке Killnet.
Кибератаку на госучреждения Молдовы приписывают российской группировке Killnet. / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба информации и безопасности Молдовы сообщила о DDoS-атаке на сайты нескольких госучреждений.

Об этом пишет NewsMaker.

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Российский след

Как отмечается, DDoS-атака, которой подверглись сайты, велась из-за рубежа.

"Кибератаку приписывают российской группировке Killnet, которая действует по принципам хактивизма и специализируется на проведении DDoS-атак на страны, которые, по их мнению, поддерживают Украину", – говорится в сообщении.

В службе заявили, что Killnet совершила такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии. Сейчас в Молдове принимают необходимые меры для отражения атак на государственную инфраструктуру и минимизации их последствий.

Оккупанты хотели уничтожить сразу всю киберзащиту Украины

Еще 2 апреля спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что было выявлено и нейтрализовано много кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления.

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"Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Впрочем эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ", заявил он.

В СБУ обезвредили попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы Украины или использовать их для распространения пропаганды. Кроме этого, удалось предотвратить взлом IT-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.

Напомним, хакерская группа Anonymous заявила, что взломала базу данных строительной компании, работающей над проектами в интересах Минобороны России.

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