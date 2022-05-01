По украинскому шаблону. Российские хакеры атаковали сайты некоторых госучреждений Молдовы

Служба информации и безопасности Молдовы сообщила о DDoS-атаке на сайты нескольких госучреждений.
Об этом пишет NewsMaker.
Российский след
Как отмечается, DDoS-атака, которой подверглись сайты, велась из-за рубежа.
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"Кибератаку приписывают российской группировке Killnet, которая действует по принципам хактивизма и специализируется на проведении DDoS-атак на страны, которые, по их мнению, поддерживают Украину", – говорится в сообщении.
В службе заявили, что Killnet совершила такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии. Сейчас в Молдове принимают необходимые меры для отражения атак на государственную инфраструктуру и минимизации их последствий.
Оккупанты хотели уничтожить сразу всю киберзащиту Украины
Еще 2 апреля спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что было выявлено и нейтрализовано много кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления.
"Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Впрочем эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ", – заявил он.
В СБУ обезвредили попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы Украины или использовать их для распространения пропаганды. Кроме этого, удалось предотвратить взлом IT-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.
Напомним, хакерская группа Anonymous заявила, что взломала базу данных строительной компании, работающей над проектами в интересах Минобороны России.