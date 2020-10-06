Победа революции в Кыргызстане: результаты выборов отменили

Результаты парламентских выборов, из-за которых Кыргызстан оказался охвачен массовыми беспорядками, были признаны недействительными.

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Как сообщает 24.kg, соответствующее решение было принято 6 октября на заседании Центральной избирательной комиссии.

"Из присутствующих на заседании 11 членов ЦИК все единогласно поддержали предложение", – заявила глава киргизского Центризбиракома Нуржан Шайлдабекова.

Она объяснила, что такое решение было принято для недопущения еще большего напряжения обстановки в стране.

В свою очередь, некоторые члены ЦИК предложили комиссии самораспуститься, поскольку они "дискредитировали себя".

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Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал ЦИК тщательно расследовать все нарушения, которые были допущены во время избирательного процесса.

Напомним, что 5 октября по предварительным итогам парламентских выборов в парламент Кыргызстана прошли лишь 4 партии из 16 участвовавших. 11 политических сил отказались признавать такие результаты, а их сторонники вышли на улицы. Они захватили здания администрации президента, парламента и мэрии Бишкека, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева.

В чем его обвиняют, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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