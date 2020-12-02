Победитель велогонки пересек финиш в падении: видео курьеза

Проходившие в Колумбии велогонки Clasico RCN Cerveza Andina 2020 не обошлись без курьеза – профессиональный велосипедист Эдисон Муньос Лопес упал на самом финише, что едва не стоило ему победы.

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Как сообщает "Сегодня", спортсмен вырвался в лидеры, но, увидев финишную линию, потерял самообладание. На эмоциях велогонщик не заметил выбоину и слетел с велосипеда.

Соперник мгновенно с ним поравнялся – лидера спасло лишь то, что он пересек заветную белую линию в падении. В итоге победителем объявили Лопеса.

С трассы он шел прихрамывая, что, впрочем, не сумело испортить ему настроение.

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Видео: Сегодня

Напомним, ранее в этом году во время многодневных велосоревнований в Польше произошел массовый завал участников, в результате которого голландский велогонщик Фабио Якобсен потерял много крови и впал в кому.

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А летом во время однодневной велогонки Тур Ломбардии 20-летний бельгиец Ремко Эвенпоэль не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута, врезался в препятствие, после чего ударился головой о стену и упал с моста.

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