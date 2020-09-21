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"Поберегите силы для семей": в МВД Беларуси рассказали активисткам, где визжать

21 сентября, 17:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Спикер министерства выступила против участник протестов против Лукашенко

После вчерашних многотысячных протестов пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова раскритиковала участниц акций против 26-летнего правления президента Александра Лукашенко.

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В своем заявлении, которое было опубликовано 21 сентября в ее Telegram-канале, спикер ведомства призвала демонстранток не "визжать среди себе подобных" на улицах.

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"Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: "Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет — то для их создания", – написала Чемоданова.

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Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства. В частности, на вчерашних акциях были задержаны больше 400 человек.

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На этом фоне лидер протестов Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур не исполнять преступные приказы против сограждан.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь демонстрации демонстранты

Источник: Сегодня

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