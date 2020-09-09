"Почему вы молчите?": Алексиевич обратилась к русской интеллигенции

Лауреат нобелевской премии Светлана Алексиевич, которую недавно вызывали на допрос, выступила с заявлением в связи с задержаниями оппозиционных лидеров. Она обратилась к русской интеллигенции с просьбой поддержать белорусов.

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Соответствующее обращение опубликовано на сайте белорусского ПЭН-центра.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета – все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна", – говорит писательница.

Алексиевич отметила, что белорусы не готовили переворот в стране, а лишь хотели не допустить раскола в стране, хотели диалога с властью.

"Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ. Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят", – говорится в ее заявлении.

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Также нобелевская лауреатка обратилась к россиянам, от которых не услышала поддержки.

"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им", – резюмировала писательница.

После этого к ней пришли журналисты, с которыми она пообщалась на пороге свое квартиры. Смотрите видео:

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Алексиевич обратилась к Лукашенко и протестующим. Она призывала действующего президента уйти, пока не поздно. По ее словам, белорусская власть объявила войну своему же народу, и никто не мог представить, что будут творить силовики.

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