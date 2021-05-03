Почти 20 млн заболевших и третье место в мире по смертям. Хроника COVID-ада в Индии

Компания Pfizer выделила огромную гуманитарную помощью Индии, но от дефицита вакцин стране не избавиться еще как минимум несколько месяцев

Количество заболевших коронавирусом в Индии вплотную приблизилось к 20 миллионам. На этом фоне студентов-медиков собираются отправить работать с пациентами с COVID-19, а крупный штат на севере страны объявил полную изоляцию.

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Сайт "Сегодня" продолжает следить за сложной эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в этой стране.

Третье место в мире по умершим от COVID-19

Количество новых случаев COVID-19 в Индии 12-ый день подряд превышает отметку в 300 тысяч. По данным Минздрава, 2 мая было обнаружено 368 147 заболевших.

Таким образом, страна вплотную приблизилась к отметке в 20 млн заболевших – в настоящее время тут обнаружили 19,93 млн случаев коронавируса.

При этом количество умерших от последствий COVID-19 за предыдущие сутки увеличилось на 3417 и теперь составляет 218 959 человек – таким образом, Индия обогнала Мексику и вышла на третье место в мире. Но даже эти данные могут быть существенно занижены. Накануне сообщалось о 3689 умерших.

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Многие пациенты умирают из-за нехватки медицинского кислорода. По этой причине 24 человека скончались в больнице в штата Карнатака, и еще 12 – в Нью-Дели.

Фото: REUTERS/Amit Dave

В детской больнице Дели из-за дефицита кислородных баллонов под угрозой оказались от 25 до 30 младенцев.

На этом фоне британские власти приняли решение отправить в Индию тысячу аппаратов ИВЛ (в добавок к 200, отправленным на прошлой неделе), а также около 500 кислородных концентраторов.

Студенты – в самому аду пандемии

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Индийское правительство приняло решение привлечь студентов-медиков к борьбе с пандемией коронавируса, пишет Indian Express.

Учащиеся последнего года в медвузах пройдут предварительное обучение с преподавателями, после чего их привлекут к телеконсультациям и наблюдению за пациентами с нетяжелыми случаями COVID-19..

"Это снизит нагрузку на врачей, уже работающих с COVID-больными", – говорится в заявлении.

Вызвать на такую работу студентов собираются в июле. Они будут работать в карантинных госпиталях до тех пор, пока, их не сменят новые выпускники.

Выпускников и выпускниц медсестринских курсов тоже включат в правительственный план по укреплению медперсонала – они будут работать под началом старших врачей и более опытных медсестер.

Pfizer спешит на помощь

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Фармкомпания Pfizer пожертвует Индии медикаментов на сумму более 70 миллионов долларов. Об этом на своей странице в LinkedIn сообщил гендиректор Альберт Бурла.

Среди лекарств будут поставлены стероидные препараты, антикоагулянты для снижения свертываемости крови и антибиотики. Их планируют поставить "немедленно".

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"В Pfizer солидарны со всеми, кого затронула нынешняя волна COVID-19 в Индии и в остальном мире, и поэтому продолжат делать все возможное для оказания помощи", – пишет Бурла.

Также он добавил, что компания Pfizer ведет переговоры с Нью-Дели о регистрации своей вакцины Cominarty в Индии по ускоренной процедуре.

Бурла подчеркнул, что доступ к вакцинам имеет решающее значение для победы над этой пандемией.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

25 миллионов людей под замком

Власти северного штата Харьяна объявили локдаун в 22 округах индийской территории, сообщает Hindustan Times.

Министр здравоохранения штата Анил Видж предупредил, что штат будет заблокирован с 3 мая весь. Именно в этот день девяти самых пострадавших районах 25-миллионного штата должен был закончиться комендантский час выходного дня.

Режим полной изоляции продлится в течение семи дней.

Накануне в Харьяне зарегистрировали самое большое число погибших за все время эпидемии – 145 человек за сутки. Заболевших в этот день было 13 322. Таким образом, всегда с начала распространения вируса в штате заболели и скончались 514 888 и 4486 человек соответственно.

Вакцин не будет до июля

Крупнейший в мире производитель вакцин предупреждает о том, что дефицит препарата Covishield/AstraZeneca будет наблюдаться еще в течение нескольких месяцев. Раньше говорили, что поставки за границу могут возобновить в мае.

В интервью Financial Times директор индийского Института сыворотки (India’s Serum Institute) Адар Пунавалла заявил, что к июлю производство вакцин планируют увеличить с 60-70 млн 100 млн доз в месяц.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

По словам Пунавалла, в январе, когда ситуация в Индии, казалось, находилась под контролем, правительство Нарендры Моди не ожидал столкнуться со второй волной COVID-19.

"Все действительно ощущали, что Индия начала переломлять ситуацию с пандемией", – сказал он.

Напомним, что многие страны уже запретили своим авиакомпаниям летать в Индию, но австралийское правительство пошло еще дальше, пригрозив уголовной ответственностью тем своим гражданам, которые вернутся в Австралии менее чем через 14 дней после поездки в Индию.

Видео: Сегодня

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