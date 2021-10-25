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Почти как Эскобар. В джунглях Колумбии поймали самого разыскиваемого наркобарона страны

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
25 октября, 12:44
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Усугу считается главой группировки "Клан дель Гольфо", его разыскивали 10 лет
50-летнего Усугу задержали во время спецоперации «Осирис». Фото: The Guardian
50-летнего Усугу задержали во время спецоперации «Осирис». Фото: The Guardian

Вооруженные силы Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона страны, который более 10 лет скрывался, — Дайро Антонио Усугу, известного как Отониель. У него был тайник в джунглях, который имел восемь колец безопасности.

Об этом сообщает The Guardian.

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В спецоперации принимали участие более 500 военных и спецназовцев, более 20 вертолетов и 10 беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие перекрыли реки и дороги. Во время захвата гангстера был убит один полицейский.

Президент Колумбии Иван Дуке сравнил задержание Отониеля с арестом другого колумбийского наркобарона — Пабло Эскобара.

"Это самый большой удар по наркобизнесу в нашей стране в этом столетии. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х годах", — сказал Дуке.

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Кто такой Отониель и в чем его подозревают?

  • Усугу считается главой группировки "Клан дель Гольфо", или "Клан Персидского залива", которая занимается торговлей наркотиками и нелегальной добычей полезных ископаемых. Он был членом партизанской и военизированной группы.
  • В клан входят примерно 1200 вооруженных людей, большинство из них — бывшие члены ультраправых военизированных формирований. Представители группировки находятся в 10 из 32 провинций Колумбии и контролируют основные маршруты контрабанды через джунгли в Центральную Америку и США.
  • Отониеля обвиняют в отправке десятков партий кокаина в США через Венесуэлу, Гватемалу, Мексику, Панаму и Гондурас; убийстве полицейских, вербовке несовершеннолетних и сексуальном насилии над детьми.
  • Наркобарон был самым разыскиваемым преступником в Колумбии. Правоохранители предлагали 800 тысяч долларов за информацию о его местонахождении, а США — 5 миллионов долларов за помощь в поиске Отониеля.

Ранее мы сообщали, что основателя иностранной наркоимперии, сбежавшего от СБУ, экстрадировали в Израиль.

Также напомним, в США сыновьям наркобарона Коротышки заочно предъявили обвинения в наркоторговле.

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