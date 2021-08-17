Почти рекорд. Американский грузовой самолет вывез более 600 беженцев из Кабула

Рейс стал одним из немногих, которые могли эвакуировать одновременно такое количество людей

Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула. Фото: Courtesy

Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула. Эвакуационный рейс ВВС США из Кабула в Катар приблизился к рекорду по количеству людей, когда-либо летавших на самолетах Boeing.

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Об этом сообщает Defence One.

"Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета. Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту", – говорится в сообщении.

Афганцы, вылетевшие из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.

"Эта процедура известна как "загрузка пола", когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене, которые служат импровизированными ремнями безопасности", – уточнил источник издания.

5 тысяч человек в сутки

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Американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Как только мы нарастим возможности, сможем вывозить по 5 тыс. человек в сутки", – сказал он на брифинге в Вашингтоне.

При этом Кирби объяснил, что для этого нужно использовать как военно-транспортные, так и гражданские пассажирские самолеты.

Он также отметил, что американские военные имеют все необходимое, чтобы в случае необходимости наносить удары по террористам в Афганистане, не имея в этой стране баз. Однако, по его словам, проведение подобных операций будет сложнее после ухода воинского контингента из Афганистана.

При этом Кирби подчеркнул, что теперь у США – значительно более совершенный механизм сбора разведданных об Афганистане, нежели это было в 2001 году, когда Вашингтон начинал там военную операцию.

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Напомним, после того как Соединенные Штаты начали выведение своих войск из Афганистана, боевики "Талибана" тут же пошли в наступление и, не получая отпора от местных сил, захватили один за другим все основные регионы страны:

Талибы захватили столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.

почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие. Вооруженные формирования движения "Талибан" без боя вошли в столицу Афганистана Кабул и начали занимать оставленные властями государственные учреждения. В частности, талибы заняли президентский дворец,

После того, как заняли Кабул, объявили о воссоздании так называемого Исламского Эмирата Афганистан, а все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях движения "Талибан".

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