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Почти рекорд. Американский грузовой самолет вывез более 600 беженцев из Кабула

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 августа, 07:35
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Рейс стал одним из немногих, которые могли эвакуировать одновременно такое количество людей
Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула. Фото: Courtesy
Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула. Фото: Courtesy

Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула. Эвакуационный рейс ВВС США из Кабула в Катар приблизился к рекорду по количеству людей, когда-либо летавших на самолетах Boeing.

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Об этом сообщает Defence One.

"Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета. Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту", – говорится в сообщении.

Афганцы, вылетевшие из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.

"Эта процедура известна как "загрузка пола", когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене, которые служат импровизированными ремнями безопасности", – уточнил источник издания.

5 тысяч человек в сутки

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Американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Как только мы нарастим возможности, сможем вывозить по 5 тыс. человек в сутки", – сказал он на брифинге в Вашингтоне.

При этом Кирби объяснил, что для этого нужно использовать как военно-транспортные, так и гражданские пассажирские самолеты.

Он также отметил, что американские военные имеют все необходимое, чтобы в случае необходимости наносить удары по террористам в Афганистане, не имея в этой стране баз. Однако, по его словам, проведение подобных операций будет сложнее после ухода воинского контингента из Афганистана.

При этом Кирби подчеркнул, что теперь у США – значительно более совершенный механизм сбора разведданных об Афганистане, нежели это было в 2001 году, когда Вашингтон начинал там военную операцию.

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Напомним, после того как Соединенные Штаты начали выведение своих войск из Афганистана, боевики "Талибана" тут же пошли в наступление и, не получая отпора от местных сил, захватили один за другим все основные регионы страны:

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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