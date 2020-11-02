Под контроль Баку в Нагорном Карабахе перешли еще 8 населенных пунктов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе под контроль Баку перешли еще восемь населенных пунктов.

Реклама

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, азербайджанская армия "освободила" в Джебраильском районе: села Чапранд, Гаджи Исаклы и Гоша-Булаг;

В Зангиланском районе: села Дере Гилатаг и Беюк Гилатаг;

В тренде Польша требует от России снизить цену на газ

В Губадлинском районе: села Ишигли, Мурадханлы и Миланлы.

Реклама

Новость дополняется

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама