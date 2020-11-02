Українська
$ 28,45
33,25
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Под контроль Баку в Нагорном Карабахе перешли еще 8 населенных пунктов

2 ноября, 14:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе под контроль Баку перешли еще восемь населенных пунктов.

Реклама

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, азербайджанская армия "освободила" в Джебраильском районе: села Чапранд, Гаджи Исаклы и Гоша-Булаг;

В Зангиланском районе: села Дере Гилатаг и Беюк Гилатаг;

В тренде
Польша требует от России снизить цену на газ

В Губадлинском районе: села Ишигли, Мурадханлы и Миланлы.

Реклама

Новость дополняется

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нагорный карабах Ильхам Алиев

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)Другие страны
В Карабахе армяне
В Карабахе армяне "выбили" азербайджанцев из двух сел, в ответ Баку "освободил" девятьДругие страны
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном КарабахеДругие страны
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу Карабаха
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу КарабахаДругие страны
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять