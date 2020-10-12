Под Парижем неизвестные атаковали полицейский участок

Во Франции около 40 неизвестных атаковали полицейский участок в коммуне Шампиньи-сюр-Марн – в восьми километрах к воcтоку от Парижа.

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Об этом сообщает DW.

При нападении использовалась пиротехника и железные прутья, которыми разбили окна у нескольких припаркованных рядом автомобилей.

Нападение было совершено около полуночи в ночь на 11 октября. Полицейские едва успели забаррикадироваться внутри, когда толпа бросилась штурмовать вход в участок.

Нападение на полицейский участок под Парижем

Никто из сотрудников полиции не пострадал, также не удалось никого задержать, в настоящий момент следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен считает, что в нападении виновны наркодилеры.

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"Эти мелкие наркодилеры никого не пугают и не смогут воспрепятствовать нашей антинаркотической работе", – заявил он.

В свою очередь мэр коммуны Лоран Жан не исключает, что на полицию напали в ответ на недавний дорожный инцидент, в котором, по ряду сообщений, могли быть виноваты правоохранители.

Напомним, в Мексике боевики атаковали полицейский конвой. В результате нападения шесть полицейских были убиты, еще семеро получили ранения.

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