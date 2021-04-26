Под сытную украинскую еду: в Беларуси обнародовали видео с признаниями "заговорщиков"

Признания троих оппозиционеров после задержания показаны вскользь, буквально по пару секунд, у двоих даже не слышно, в чем они признаются

Белорусские государственные СМИ в воскресенье, 25 апреля, показали сюжет, в котором трое обвиняемых в подготовке покушения на самопровозглашенного президента Александра Лукашенка и переворота на камеру признают свою вину, а также обсуждают план захвата власти в Беларуси, как утверждается за кадром, в украинском ресторане в Москве.

Реклама

В частности видео появились в сюжете ОНТ.

Следует отметить, что признания троих оппозиционеров после задержания показаны вскользь, буквально по пару секунд.

"Я признаю себя виновным в участии заговоре", – говорит политтехнолог Александр Федута и это самое расширенное признание.

От главы оппозиционной партии БНФ Григория Костусева и адвоката Юрия Зенковича и вовсе звучат по три слова: "Признаю свою вину". В чем она состоит, уже не слышно.

Реклама

Зато приводится солидный отрывок из оперативного видео, как отмечается за кадром, снятого "в Москве под сытную украинскую еду", где оппозиционеры подробно и гладко, как по писаному, обсуждают план захвата власти.

В тренде Аквариум с лавандой вместо защитной маски – бельгиец удивляет людей своим изобретением

"Задача №1 у нас, получается, – устранить самого главного. Задача №2 – занять, блокировать внутренние войска и ОМОН. Задача №3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанция, телевидение и зачитать обращение", – четко, как на лекции, перечисляет на оперативной съемке Зенкович.

Отметим, все трое задержанных сейчас находятся в Беларуси в СИЗО.

Напомним, 17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что исчезнувшие в Москве белорусские оппозиционеры готовили на него и его детей покушение при содействии спецслужб США, а один из них якобы ездил для консультаций по этому поводу в Польшу.

Согласно очередным откровениям Лукашенко, Соединенные Штаты планировали покушение на него, чтобы захватить власть в Беларуси, ввести туда войска НАТО, а затем напасть на Россию.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама