"Подарок" от Лукашенко: более 100 протестующих встретят Новый год за решеткой

В Беларуси более 100 человек встретят Новый год, находясь под административным арестом за участие в акциях протеста.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, задержаны 112 человек, среди них 18 женщин и 94 мужчины.

Самому младшему задержанному 19 лет, а самому старшему – 62 года.

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"Наконец 2020 год заканчивается, но не все встретят его в кругу родных и близких людей. Кроме большого количества политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам за участие в акциях протеста, более 100 человек будут "отмечать" праздник под административным арестом", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в Минске протестующие пошли на хитрость и уже несколько недель ходят небольшими группами по городу. Считают, что таким образом удается минимизировать задержания.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая начала создавать свое правительство, заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней.

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