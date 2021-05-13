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Подготовка к вторжению? Израиль объявил мобилизацию резервистов

13 мая, 17:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

В связи с проведением в секторе Газы антитеррористической операции "Страж стен" ЦАХАЛ призывает резервистов

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На фоне сообщений, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа командование Армии обороны страны объявило о мобилизации семи тысяч резервистов.

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Об этом сообщает newsru.co.il.

Резервисты должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях. Призыв связан с проведением в секторе Газы антитеррористической операции "Страж стен".

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter сообщил, что армия Израиля уже нанесла удары по сотням целей в секторе Газа.

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"В скором времени число ударов превысит 1000. Мы продолжим атаковать ХАМАС, защищая граждан Израиля", - написал он.

Напомним, ХАМАС пригрозил Израилю новыми ракетными ударами.

Более подробно о ситуации читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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