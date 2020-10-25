Подстреливают и тащат по асфальту: как спецназовцы обращаются с людьми в Минске (фото и видео)

Под зданием милиции уже собрались около 60 человек, ожидающих на задержанных

В Беларуси продолжаются жесткие задержания. Очевидцы сообщают, что по состоянию на 19:00 силовики задержали более 100 человек.

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По данным "Интерфакса", больше всего людей задержаны в Гродно и в Минске. Также задержания происходили в Лиде, Могилеве и других городах. В белорусской столице задержания продолжаются и сейчас.

Фото: Беларусь головного мозга

Сообщается, что наиболее активно и жестко людей задерживают на Орловской улице. Там слышны взрывы светошумовых гранат, ОМОНовцы стреляют резиновыми пулями по протестующих.

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На опубликованных фото видно, как работники правоохранительных органов тащат по земле людей.

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На месте дежурят бригады "скорой".

"Радио Свобода" сообщает, что около 60 человек уже собрались под зданием милиции. Люди ждут своих близких, которых задержали силовики.

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По словам участников акции, ОМОНовцы обозначают зеленкой тех, кого считают самыми ярыми "нарушителями".

Кроме того, местные СМИ пишут, что "каратели начинают погони за машинами уже даже во дворах". В людей стреляют резиновыми пулями, избивают дубинками и бросают им в спины светошумовые гранаты.

Также мы писали, что говорят белорусы о протестах в Минске.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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