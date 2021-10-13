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Поджег свою жену: в Италии арестовали украинца

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
13 октября, 20:54
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К счастью, женщина успела снять с себя горящую одежду
Женщина получила поверхностные ожоги/Коллаж: Сегодня
Женщина получила поверхностные ожоги/Коллаж: Сегодня

В Италии украинец пытался жестоко убить свою жену. Мужчина облил ее бензином и поджег.

Об этом сообщает Il fatto quotidiano.

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Детали инцидента

Инцидент случился в муниципалитете Лимбьяте, что в провинции Монца. Как сообщают итальянские СМИ, 40-летний украинец после конфликта с женой приобрел канистру с бензином. Когда вернулся домой, вылил воспламеняющуюся жидкость на женщину и поджег ее. Потерпевшая на момент инцидента была в ванной и успела снять с себя одежду. Сын супругов вызвал на место поджога полицию и пожарных. Во время инцидента огонь повредил сантехнику и стиральную машинку в квартире.

Состояние потерпевшей

Женщину госпитализировали, однако после осмотра врачей ее отпустили. Она получила поверхностные ожоги. Ее жизни ничто не угрожает.

Задержание виновника

После содеянного мужчина сбежал из дома, однако итальянская полиция его задержала. Сейчас идет следствие.

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