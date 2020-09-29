Погибла семьи из пяти человек: Алиев рассказал о жертвах обстрелов из Армении

Президент Азербайджана возложил на Ереван ответственность за гибель десяти человек в Нагорном Карабахе

С начала нового витка эскалации в Нагорном Карабахе, где 27 сентября возобновились обмены артиллерийскими ударами между Вооруженными силами Армении и Азербайджана, погибшли 10 мирных азербайджанцев.

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Об этом, как сообщает портал APA, 29 сентября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"К сожалению, количество жертв среди гражданского населения растет. Ранее вооруженные силы Армении убили 10 мирных жителей, в том числе семью из пяти человек, которая включала двоих детей. Пострадали более 20 мирных жителей. Это еще раз демонстрирует фашистский характер преступного режима Армении", – сказал Алиев.

Он также отметил, что азербайджанские военные перешли в контрнаступление и "преподали урок" Армении, отвоевав некоторые позиции в Нагорном Карабахе.

"Мы воюем на своей земле. Нагорный Карабах – историческая часть Азербайджана", – добавил Ильхам Алиев.

В тренде Минобороны Армении: В Карабахе сбили два вертолета ВВС Азербайджана

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Тем временем воюющие стороны опубликовали новые видео с боевыми действиями в Карабахе:

Видео: артобстрелы Армении и Азербайджана

Напомним, что ранее в этот же день Минобороны Армении опубликовало видео с вертолетом азербайджанских ВВС, который якобы был сбит над Нагорным Карабахом. Азербайджанские военные отрицают, что использовали в этот день вертолеты.

Украина уже призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров, а украинцев пока призывают воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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