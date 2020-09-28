Погибли два брата: Армению обвинили в убийстве мирных жителей Карабаха

Жертвами очередного витка эскалации между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе стали еще два мирных жителя.
Об этом сообщает портал apa
Ими стали братья Халиг и Эльшан Аббасовы из деревни Ших Арх в Тертерском районе Азербайджана. Мужчины погибли в результате артиллерийского обстрела армянскими военными многоквартирного дома вечером 28 сентября.
В результате атаки еще двое мужчин были ранены.
На этом фоне азербайджанская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям об агрессивной войне, умышленном убийстве в составе преступной организации, умышленном убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство двух или более лиц и умышленном убийстве с целью разжигания национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды.
Прокуратура начала следственные мероприятия с учетом боевых условий на месте происшествия, а также собирает необходимую документацию, чтобы привлечь армянских солдат к ответственности.
Напомним, ранее сообщалось о девяти жертвах среди мирных жителей. Всего, по данным Минобороны непризнанного Нагорного Карабаха, количество жертв нового витка насилия составляет 67 человек.
Украинцев призывают воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах, а официальный Киев уже обратился к сторонам конфликта, призвав их сесть за стол переговоров.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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