Погибли почти 230 человек. В секторе Газа подсчитали количество жертв израильских атак

В секторе Газа подсчитали количество жертв ударов израильской армии
В секторе Газа от ударов Армии обороны Израиля погибли не менее 227 человек.
Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на управление здравоохранения Газы
Как сообщается, среди погибших 64 ребенка и 38 женщин.
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Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что по состоянию на ночь понедельника 17 мая израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас есть два пути решения конфликта в районе сектора Газа. Один из них – оккупация территории.
Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден ожидает значительную деэскалацию в районе сектора Газа в ближайшее время
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