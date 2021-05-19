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Погибли почти 230 человек. В секторе Газа подсчитали количество жертв израильских атак

19 мая, 23:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Жертвами ударов израильской Армии стали 227 человек в секторе Газа, сообщает местное управление здравоохранения

В секторе Газа подсчитали количество жертв ударов израильской армии

В секторе Газа подсчитали количество жертв ударов израильской армии

В секторе Газа от ударов Армии обороны Израиля погибли не менее 227 человек.

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Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на управление здравоохранения Газы

Как сообщается, среди погибших 64 ребенка и 38 женщин.

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Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что по состоянию на ночь понедельника 17 мая израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас есть два пути решения конфликта в районе сектора Газа. Один из них – оккупация территории.

Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден ожидает значительную деэскалацию в районе сектора Газа в ближайшее время

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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