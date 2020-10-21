Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофой

Тела жертв войны на границе Армении и Азербайджана остаются под открытым небом после гибели

Тела военнослужащих, погибших и оставленных под открытым небом в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, могут спровоцировать экологическую катастрофу регионального масштаба.

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Об этом заявили 21 октября в Министерстве окружающей среды Армении.

В ведомстве отмечают, что зафиксировали случаи поедания трупов дикими животными, что может привести к распространению ими опасных заразных заболеваний.

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"Эти последствия грозят не только территориям Армении, Арцаха [армянское название Нагорного Карабаха. – Ред.] и Азербайджана, но и всему региону", – добавили в ведомстве.

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На этом фоне Ереван призвал международное сообщество способствовать разрешению вопроса об эвакуации погибших, а также осудить Азербайджан за происходящее в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуацию в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжается новый виток эскалации между Ереваном и Баку, на данном этапе не получится решить дипломатическим путем.

Также, как мы уже писали, Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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