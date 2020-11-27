Похлеще, чем в Раде: в Тайване депутаты закидали премьера свиными кишками

В парламенте Тайваня оппозиционные депутаты забросали премьер-министра Су Чжэньчана свиными кишками и другими субпродуктами.
Об этом сообщает The Guardian.
Такую необычную акцию политики устроили из-за разрешения на импорт в страну свинины из США.
Отмечается, что сегодня премьер должен был отчитаться перед парламентом по этому вопросу. Однако члены оппозиции начали бросаться в главу правительства свиной требухой и мусором.
В результате в здании парламента завязалась масштабная драка между депутатами правящей партии и оппозиционерами.
Почему оппозиция протестует?
В августе правительство решило с января отменить запрет на импорт американской свинины и говядины. Таким образом власти надеются заключить двустороннее соглашение о торговле с США.
Но дело в том, что в американское мясо добавляют стимулятор роста рактопамин, который на территории Тайваня запрещен. Против импорта выступили члены оппозиции, фермеры, а также отдельные граждане, которые считают вещество вредным для здоровья.
Кроме того, Су Чжэньчана обвиняют в том, что он ранее выступал против ввоза мяса с рактопамином и даже носил футболки с соответствующими надписями, но после вступления на должность премьера изменил свою позицию.
ВВС отмечает, что драки в тайваньском парламенте происходят очень часто – народные избранники могут бить друг друга кулаками, таскать за волосы, бросаться бутылками или стульями.
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