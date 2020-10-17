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Показывал детям карикатуры: во Франции учителю истории отрезали голову (фото)

17 октября, 00:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На уроках учитель объяснял важность свободы слова

Во Франции отрезали голову учителю истории и географии, который показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Об этом сообщает Euronews.

Он работал в городе Конфлан-Сент-Онорин, в столичном регионе Иль-де-Франс. На уроках он показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя таким образом важность свободы слова.

Однако это не понравилось многим родителям, что и вызвало возмущение. Предполагаемый преступник – родственник одного из учеников.

Полиция настигла подозреваемого недалеко от места преступления, однако, он угрожал полицейским ножом. В ответ те открыли огонь и застрелили его.

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Фото: Euronews

Фото: Euronews

Прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом сейчас расследует дело.

Ранее мы писали, что во Франции обвинили хирурга в насилии и сексуальных домогательствах в отношении 312 человек. Сейчас следствие выясняет, мог ли он сексуально злоупотреблять детьми, находящимися под наркозом или спящими в больничной палате.

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