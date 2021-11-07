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Покушение на премьера Ирака: Украина сделала заявление

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
7 ноября, 22:22
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Украинская сторона призывает политические силы Ирака к сдержанности
В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими. Коллаж "Сегодня".
В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими. Коллаж "Сегодня".

Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими, который совершили в ночь на 7 ноября.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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Заявление МИД Украины

Украинская сторона призывает политические силы Ирака к сдержанности.

"В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября. Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства", – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что политические силы Ирака должны продолжить диалог и обеспечить реализацию воли иракского народа. Речь о результатах недавних парламентских выборов в стране.

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Ситуация

  • В Ираке остается напряженной ситуация с момента свержения западными войсками режима Саддама Хусейна в 2003 году.
  • В июле после переговоров президента США Джо Байдена с аль-Казыми стало известно, что до конца 2021 года должна окончательно завершиться американская боевая миссия на иракской территории.
  • При этом нападения на американские объекты продолжаются. В результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в городе Эрбиль в Ираке 15 февраля начался пожар.
  • В начале января 2021 на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США.

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