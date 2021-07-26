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В Мали внезапно умер подозреваемый в нападении на президента

26 июля 2021 8:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Гоиту постоянно охраняли работники службы безопасности

Временный президент Мали Ассими Гоиту и подозреваемый в покушении

Временный президент Мали Ассими Гоиту и подозреваемый в покушении / Фото: Flickr

Мужчина, которого подозревают в покушении на временного президента Мали Ассими Гоиту, скончался в больнице. Сейчас выясняют причину его смерти.

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Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что все время подозреваемого в больнице охраняли службы безопасности.

"В ходе следствия состояние его здоровья ухудшилось", - говорится в заявлении правительства.

Правоохранители начали расследование, причина смерти пока неизвестна, ее будут устанавливать эксперты.

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Покушение на Гоиту произошло в мечети во время молитвы. На него пытались напасть двое мужчин, но он не пострадал.

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Гоиту стал президентом после военного переворота. Он с военными повалил президента Ибрагима Бубакара Кейта в августе 2020 года. После этого в мае задержали другого временного президента, который затем ушел в отставку.

Напомним, ранее на Гаити застрелили президента Жовенеля Моиза. Он получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.

Его жена, первая леди Гаити Мартин Моиз, выжила. Хотя после нападения также ходили слухи о ее смерти.

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