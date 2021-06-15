Українська
$ 27
32,71
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Полили грязью". Китайский ученый отрицает вариант утечки коронавируса из лаборатории

15 июня 2021 8:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В мире уже не отвергают версию, что пандемия началась после утечки вируса из лаборатории – что говорит китайский ученый

Ведущий китайский ученый Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию о том, что источником коронавируса могла стать лаборатория института.

Реклама

Об этом она заявила в интервью The New York Times.

По ее словам, нет никаких доказательств того, что вирус просочился из института.

"Как, черт возьми, я могу представить доказательства чего-то, если не существует никаких доказательств? (…) Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью невинных ученых", – сказала Ши Чжэнли.

Ученый также отрицает, что три работника института обратились к медикам с похожими на ковид симптомами за месяц до первого официального случая COVID-19.

Реклама

"Уханьский институт вирусологии не сталкивался с подобными случаями. Если возможно, не могли бы вы назвать имена этих троих, чтобы помочь нам проверить?", - сказала она.

Не пропусти!
Испания загоняла мяч и себя в матче против Швеции. Первые баранки на Евро-2020
Шведы сдержали Испанию

Напомним, Трамп потребовал от Китая "репарации" в 10 трлн долларов за пандемию COVID-19.

Отметим, Франция и Великобритания разделяют высказанные американским президентом Дональдом Трампом сомнения насчет правдоподобности предоставленных Китаем данных о вспышке коронавирусной эпидемии и борьбе с ней.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в выпуске новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухи
Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухиДругие страны
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевке
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевкеДругие страны
Сорвалась с пятого этажа, а бойфренд снимал все на видео. Жуткие подробности гибели украинки в Турции
Сорвалась с пятого этажа, а бойфренд снимал все на видео. Жуткие подробности гибели украинки в ТурцииДругие страны
Протасевича неожиданно вывели на брифинг МИД Беларуси
Протасевича неожиданно вывели на брифинг МИД БеларусиДругие страны
Мягкая сила – почему Китай не поможет России на Донбассе и вообще нигде
Мягкая сила – почему Китай не поможет России на Донбассе и вообще нигдеВласть
"Черный грибок" распространяется по миру. В Непале первая жертваДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять