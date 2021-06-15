"Полили грязью". Китайский ученый отрицает вариант утечки коронавируса из лаборатории

В мире уже не отвергают версию, что пандемия началась после утечки вируса из лаборатории – что говорит китайский ученый

Ведущий китайский ученый Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию о том, что источником коронавируса могла стать лаборатория института.

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Об этом она заявила в интервью The New York Times.

По ее словам, нет никаких доказательств того, что вирус просочился из института.

"Как, черт возьми, я могу представить доказательства чего-то, если не существует никаких доказательств? (…) Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью невинных ученых", – сказала Ши Чжэнли.

Ученый также отрицает, что три работника института обратились к медикам с похожими на ковид симптомами за месяц до первого официального случая COVID-19.

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"Уханьский институт вирусологии не сталкивался с подобными случаями. Если возможно, не могли бы вы назвать имена этих троих, чтобы помочь нам проверить?", - сказала она.

Напомним, Трамп потребовал от Китая "репарации" в 10 трлн долларов за пандемию COVID-19.

Отметим, Франция и Великобритания разделяют высказанные американским президентом Дональдом Трампом сомнения насчет правдоподобности предоставленных Китаем данных о вспышке коронавирусной эпидемии и борьбе с ней.

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