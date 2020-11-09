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Политический кризис в Армении: 17 партий потребовали отставки Пашиняна из-за Карабаха

9 ноября, 20:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оппозиция требует предотвращения необратимых потерь

Из-за военных неудач армянских военных и потери стратегически важного города Шуша в Нагорном Карабахе, в Ереване продолжается политический кризис. 17 оппозиционных партий Армении выступили с совместным заявлением, требуя отставки премьера Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

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Об этом сообщает армянское издание Aysor.аm.

Оппозиционеры напомнили, что в дни войны выступали с множеством предложений властям, призывая их совершить прорыв на политическом, дипломатическом и военном фронтах, которые остались без ответа.

По их мнению, всю ответственность за сложившуюся ситуацию несут политические власти, которые так и не избавились от своего комплекса безошибочности, поставив два армянских государства перед тяжелой реальностью, а Арцах (азерб. – Нагорный Карабах) также перед серьезнейшими территориальными потерями. Посему власти лишились политических и нравственных основ представлять армянский народ.

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"С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства без потрясений. Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы", – говорится в заявлении.

Под требованием подписались партии "Свобода", "Национальная безопасность", "Национальная повестка", "Национальный демократический союз", "Национальное согласие", "Альянс", "Процветающая Армения", "Демократическая альтернатива", "Еркир Цирани", АРФ "Дашнакцутюн", "Солидарность", "Национальный либеральный союз Армении", Республиканская партия Армении, "Христианско-демократический союз Армении", "Родина", "Одна Армения", "Союз Конституционное право".

Напомним, на фоне неудач армянских военных в Нагорном Карабахе, экс-министр обороны и бывший премьер Армении Вазген Манукян призвал правительство Пашиняна подать в отставку и передать власть армии.

Также напомним, что Пашинян призвал мир признать независимость "Нагорно-Карабахской республики", однако никто так и не откликнулся.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Армения отставка оппозиция нагорный карабах карабах отставка премьера Никол Пашинян
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