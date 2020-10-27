Политический кризис в Армении: кабмин призвали уйти в отставку и передать власть военным

На фоне неудач армянских военных в Нагорном Карабахе в Ереване зреет политический кризис. Экс-министр обороны (1992-1993) и бывший премьер Республики Армения (1990-1991) Вазген Манукян призвал правительство Никола Пашиняна подать в отставку и передать власть армии.
Об этом сообщает армянское издание 7or.am.
По его словам, передача власти должна произойти без губительных потрясений.
"Армия должна взять в свои руки всю власть и вместе с Арцахом (Нагорный Карабах. – Ред.) сформировать единый оборонный комитет и вести переговоры с заинтересованными государствами и международными структурами. Это – единственный выход", – считает Манукян.
Минобороны и Генштаб Вооруженных сил Армении на странице военного ведомства в Facebook заявили, что строго осуждают попытки некоторых политических кругов внести раскол между политическим руководством и Вооруженными силами страны.
"Особенно в условиях военного положения ВС Армении верны субординации в соответствии с законом и продолжат беспрекословно выполнять приказы и решения верховного главнокомандующего, правительства и министра обороны", – говорится в заявлении.
Минобороны и Генштаб ВС Армении "призывают политические и околополитические круги воздерживаться от заявлений и действий, которые могут внести раскол".
Напомним, в Нагорном Карабахе ранен "командующий армии" Джалал Арутюнян, его заменил 22-летний Микаэл Арзуманян.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе.
А тем временем смотрите видео, как армянские военные атакуют армию Азербайджана:
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