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Политический кризис в Армении: кабмин призвали уйти в отставку и передать власть военным

27 октября, 15:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Бывший премьер хочет создать единый оборонный комитет Армении и Карабаха

На фоне неудач армянских военных в Нагорном Карабахе в Ереване зреет политический кризис. Экс-министр обороны (1992-1993) и бывший премьер Республики Армения (1990-1991) Вазген Манукян призвал правительство Никола Пашиняна подать в отставку и передать власть армии.

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Об этом сообщает армянское издание 7or.am.

По его словам, передача власти должна произойти без губительных потрясений.

"Армия должна взять в свои руки всю власть и вместе с Арцахом (Нагорный Карабах. – Ред.) сформировать единый оборонный комитет и вести переговоры с заинтересованными государствами и международными структурами. Это – единственный выход", – считает Манукян.

Минобороны и Генштаб Вооруженных сил Армении на странице военного ведомства в Facebook заявили, что строго осуждают попытки некоторых политических кругов внести раскол между политическим руководством и Вооруженными силами страны.

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"Особенно в условиях военного положения ВС Армении верны субординации в соответствии с законом и продолжат беспрекословно выполнять приказы и решения верховного главнокомандующего, правительства и министра обороны", – говорится в заявлении.

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Минобороны и Генштаб ВС Армении "призывают политические и околополитические круги воздерживаться от заявлений и действий, которые могут внести раскол".

Напомним, в Нагорном Карабахе ранен "командующий армии" Джалал Арутюнян, его заменил 22-летний Микаэл Арзуманян.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе.

А тем временем смотрите видео, как армянские военные атакуют армию Азербайджана:

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Армения правительство нагорный карабах карабах политический кризис отставка премьера Никол Пашинян

Источник: Сегодня

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