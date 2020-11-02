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Польша требует от России снизить цену на газ

2 ноября, 04:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Польская PGNiG подала заявку "Газпрому" о пересмотре цены на газ

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подала заявку российскому газовому монополисту "Газпрому" на пересмотр цены на природный газ по долгосрочному контракту между ними.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном PGNiG.

"PGNiG использовала свое право по договору и подала в ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый по договору купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 г. (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения", - сообщила компания.

Согласно контракту, каждая его сторона может требовать пересмотра ценовых условий поставокгаза раз в три года, если они не соответствуют рыночной ситуации.

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Долгосрочный контракт между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставку около 10 млрд куб. газа в год. Согласно так называемому пункту "бери или плати" польская компания должна покупать не менее 8,7 млрд кубометров газа ежегодно. Ямальский контракт действует до 2022 года.

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Польша ранее уже заявляла, что не собирается подписывать с Россией новый контракт, поскольку рассчитывает на свои ресурсы и покупку газа в других странах.

Напомним, Польша наложили крупный штраф на российский "Газпром" и пять европейских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода "Северный поток – 2" – более 7,5 млрд долларов, который Россия намерена оспаривать.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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