Польша требует от России снизить цену на газ

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подала заявку российскому газовому монополисту "Газпрому" на пересмотр цены на природный газ по долгосрочному контракту между ними.

Реклама

Об этом говорится в заявлении, опубликованном PGNiG.

"PGNiG использовала свое право по договору и подала в ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый по договору купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 г. (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения", - сообщила компания.

Согласно контракту, каждая его сторона может требовать пересмотра ценовых условий поставокгаза раз в три года, если они не соответствуют рыночной ситуации.

В тренде Силовики в Минске признали использование оружия против протестующих

Долгосрочный контракт между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставку около 10 млрд куб. газа в год. Согласно так называемому пункту "бери или плати" польская компания должна покупать не менее 8,7 млрд кубометров газа ежегодно. Ямальский контракт действует до 2022 года.

Реклама

Польша ранее уже заявляла, что не собирается подписывать с Россией новый контракт, поскольку рассчитывает на свои ресурсы и покупку газа в других странах.

Напомним, Польша наложили крупный штраф на российский "Газпром" и пять европейских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода "Северный поток – 2" – более 7,5 млрд долларов, который Россия намерена оспаривать.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама