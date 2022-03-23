Польша выдворит из страны российских дипломатов-шпионов

Власти Польши вышлют из страны 40 представителей внешнеполитического ведомства РФ за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Об этом сообщает польское Onet издание со ссылкой на источники в правительстве.
Сообщается, что сегодня утром российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.
В списке дипломатов, "которые, по мнению польских властей, занимались шпионажем, сотрудники посольства России в Варшаве, а также их супруги, которые под прикрытием должны были собирать секретную информацию и вербовать польских граждан для сотрудничества на благо Российской Федерации.
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Эту информацию на совещании подтвердил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарин, который сообщил, что Служба внутренней безопасности подготовила список из 45 человек из дипломатических кругов, которые работают на российские спецслужбы.
В то же время в российской дипмиссии в Варшаве работают чуть более 50 дипломатов.
Ситуация с российскими дипломатами
- 18 марта несколько стран решили выслать со своей территории дипломатов РФ. Среди стран, которые приняли такое решение: Эстония, Латвия и Литва.
- Кроме того, стало известно, что российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения Европейского парламента.
- 9 марта стало известно, что Венецианская комиссия инициирует прекращение права России на представительство в Комиссии.