Польша выдворит из страны российских дипломатов-шпионов

Российские дипломаты и их супруги вербовали польских граждан для сотрудничества на благо РФ

В российской дипмиссии в Польше работает более 50 дипломатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Польши вышлют из страны 40 представителей внешнеполитического ведомства РФ за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Об этом сообщает польское Onet издание со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что сегодня утром российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.

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В списке дипломатов, "которые, по мнению польских властей, занимались шпионажем, сотрудники посольства России в Варшаве, а также их супруги, которые под прикрытием должны были собирать секретную информацию и вербовать польских граждан для сотрудничества на благо Российской Федерации.

Эту информацию на совещании подтвердил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарин, который сообщил, что Служба внутренней безопасности подготовила список из 45 человек из дипломатических кругов, которые работают на российские спецслужбы.

В то же время в российской дипмиссии в Варшаве работают чуть более 50 дипломатов.

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Ситуация с российскими дипломатами