Польша запускает горячую линию для украинских беженцев

Специалисты будут помогать беженцам из Украины, нашедшим убежище в соседней стране

Украинцы могут обратиться за помощью/Фото: коллаж: "Сегодня"

В офисе польского омбудсмена по делам детей объявили о создании телефонной линии для поддержки украинских беженцев.

Об этом сообщает Onet.pl.

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Подробности

В заявлении омбудсмена говорится, что интерес к психолого-правовой помощи на украинском языке сейчас очень высок. Для такой помощи запускается телефонная горячая линия 800-12-12-12, на которой дежурят психологи, которые владеют украинским языком. Она работает как для детей и подростков, так и для родителей. Психологическую помощь можно получить и на русском языке.

Как отмечено в заявлении, таким образом специалисты офиса омбудсмена помогают беженцам из Украины, которые нашли убежище в Польше.

Горячая линия для онкопациентов

Из-за нападения российской федерации доступ онкологических пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарствам очень усложнился. Чтобы помочь людям, создана горячая линия для консультации онкобольных и их родственников в Киевском городском клиническом онкоцентре.

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Вы можете звонить по номеру (044) 365 07 62 ежедневно с 10:00 до 13:00. В амбулатории и отделении химиотерапии есть 20 коек – можно звонить и узнавать, есть ли на данный момент свободные места. Помощь и лечение бесплатны. Также работает паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.

Еще раковым пациентам можно получить помощь и лечение в одной из этих клиник – список опубликовал Минздрав Украины. В ведомстве сообщают, что из-за регулярных обстрелов рашистами в некоторых медучреждениях невозможно оказывать помощь пациентам, борющимся с раком.

Поэтому если вам срочно требуется специализированное лечение (химиотерапия и т. д.), то лучше искать клиники и больницы в районах, где нет активных боевых действий. Также помощь онкобольным оказывают европейские ассоциации, следить за информацией можно в специальном телеграм-канале.

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