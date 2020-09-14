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Польша заявила, что Лукашенко утратил легитимность

14 сентября, 00:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Польская политика сейчас адресована белорусском обществу

В Польше считают, что действующая белорусская власть в лице президента Александра Лукашенко утратила свою легитимность. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Польское радио".

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Комментируя ситуацию в Беларуси глава польской дипломатии отметил, что в связи с тем, что Лукашенко сейчас нельзя считать легитимным, политика Польши "адресована белорусском обществу".

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко тем, кто имеет легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики. – Ред.). Поэтому наша политика адресована белорусском обществу", – сказал Рау.

Напомним, в Беларуси больше месяца продолжаются протесты против фальсификаций в пользу Александра Лукашенко на выборах президента, на которых силовики массово задерживают и жестоко избивают протестующих. Только 13 сентября на митингах в Беларуси были задержаны 400 человек.

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Ранее мы также сообщали, что бойцы ОМОНа и неизвестные в зеленой форме и балаклавах разогнали "Женский марш" – многих участниц протеста задержали и увезли в автозаках.

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О том, что еще происходит в Беларуси – смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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