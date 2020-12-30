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Получил прививку и умер: вакцина Pfizer попала в скандал в Швейцарии

30 декабря, 20:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти уверяют, что речи о побочных эффектах не идет

После начала вакцинации от коронавируса в Швейцарии скончался пожилой человек, которому ввели препарат, разработанный Pfizer/BioNTech.

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Об этом сообщает Reuters.

Пол погибшего или погибшей не указывается, однако известно ему или ей был 91 год, а также он или она страдал (-ла) от нескольких заболеваний уже до приема вакцины. Сколько времени прошло между инъекцией и смертью, также не уточняется.

Однако швейцарский фармрегулятор swissmedic заявил, что "связь между смертью и вакциной от COVID-19 крайне маловероятна". К тому же, в свидетельстве о смерти умершего или умершей была указана "естественная причина смерти".

Напомним, что Швейцария одобрила применение вакцины Pfizer/BioNTech и уже получила 107 тыс. доз препарата, которые предназначены для представителей групп риска – пожилых, с хроническими заболеваниями и представителей "критических" профессий. С начала 2021 года власти рассчитывает получать по 250 тыс. доз лекарства ежемесячно.

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В Pfizer выразили свои соболезнования семье погибшего, однако отметили, что "серьезные побочные эффекты, в том числе смерти, не связанные с вакциной, вероятно, будут происходить с такой же частотой, как и среди пожилых людей и лиц из группы риска в целом".

Напомним, что по состоянию на 30 декабря в Швейцарии официально зарегистрировали почти 448 тыс. случаев COVID-19, из которых более 7,5 тыс. привели к смертельному исходу. Кроме того, недавно в этой стране обнаружили два мутировавших штамма коронавируса.

Больше о том, как проходит вакцинация в ЕС, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Швейцария вакцинация вакцина Pfizer
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