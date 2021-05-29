Помочился в чашку. В Канаде депутат устроил по видеосвязи "шоу" для коллег

Однопартиец канадского премьера Джастина Трюда во время видеоконференции в парламенте помочился в чашку, это заметили коллеги

Месяц назад политик появился перед камерой абсолютно обнаженный. Фото: tv9kannada.com

Член канадского парламента от Либеральной партии премьера Джастина Трюдо Уильям Амос, который в апреле во время видеоконференции предстал перед коллегами абсолютно обнаженным, снова угодил в скандал. Теперь парламентарий на глазах у своих коллег помочился в чашку.

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Об этом сообщает CNN.

Уильям Амос сказал, что инцидент произошел в среду, 26 мая, когда он виртуально присутствовал на заседании Палаты общин.

"Я мочился, не понимая, что был перед камерой. Хотя это и было случайно, это было абсолютно недопустимо, и я приношу свои извинения. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-либо, кто был свидетелем этого", – написал депутат в Twitter.

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Политик добавил, что временно перестанет исполнять обязанности и обратится за помощью – правда, за какой именно, он не уточнил.

Напомним, 14 апреля во время виртуального парламентского заседания Уильямом Амосом показался перед камерой голым. Другие парламентарии успели снять его на фото.

Тогда Амос заявил, что камера случайно включилась, когда он переодевался в рабочую одежду после пробежки.

Ранее сообщалось, что в Бразилии участник муниципального совета Рио-де-Жанейро занялся сексом со своей девушкой, забыв отключиться от видеоконференции.