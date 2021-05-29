Українська
$ 27,53
33,57
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Помочился в чашку. В Канаде депутат устроил по видеосвязи "шоу" для коллег

29 мая, 17:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Однопартиец канадского премьера Джастина Трюда во время видеоконференции в парламенте помочился в чашку, это заметили коллеги

Месяц назад политик появился перед камерой абсолютно обнаженный. Фото: tv9kannada.com

Месяц назад политик появился перед камерой абсолютно обнаженный. Фото: tv9kannada.com

Член канадского парламента от Либеральной партии премьера Джастина Трюдо Уильям Амос, который в апреле во время видеоконференции предстал перед коллегами абсолютно обнаженным, снова угодил в скандал. Теперь парламентарий на глазах у своих коллег помочился в чашку.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Уильям Амос сказал, что инцидент произошел в среду, 26 мая, когда он виртуально присутствовал на заседании Палаты общин.

"Я мочился, не понимая, что был перед камерой. Хотя это и было случайно, это было абсолютно недопустимо, и я приношу свои извинения. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-либо, кто был свидетелем этого", – написал депутат в Twitter.

Читайте также: Чиновник обматерил непослушного кота в прямом эфире (видео)

В тренде
ФСБ сфабриковала новое дело об "украинских экстремистах": задержаны еще 14 человек (видео)
Реклама

Политик добавил, что временно перестанет исполнять обязанности и обратится за помощью – правда, за какой именно, он не уточнил.

Напомним, 14 апреля во время виртуального парламентского заседания Уильямом Амосом показался перед камерой голым. Другие парламентарии успели снять его на фото.

Тогда Амос заявил, что камера случайно включилась, когда он переодевался в рабочую одежду после пробежки.

Ранее сообщалось, что в Бразилии участник муниципального совета Рио-де-Жанейро занялся сексом со своей девушкой, забыв отключиться от видеоконференции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины
На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки УкраиныУкраина
"Его просто убьют там". Мы узнали у матери Протасевича, что ждет ее сынаДругие страны
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходит
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходитДругие страны
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)Экономика
Новое
Новое "золотое дно" Лукашенко: что происходит с Беларусью после задержания Протасевича (обновляется)Другие страны
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять