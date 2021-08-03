Помогал сбежавшим белорусам и обличал КГБшников. Что известно об активисте Шишове

Оппозиционер был главой "Белорусского дома в Украине" – чем он занимался

Шишов был противником режима Лукашенко и организовывал акции в Украине. Коллаж "Сегодня"

Белорусский оппозиционер Виталий Шишов, которого нашли повешенным в столичном парке, приехал в Украину после акций протестов в Беларуси. В Киеве он помогал другим беларусам-переселенцам и организовывал акции против режима Лукашенко.

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"Сегодня" собрали все, что известно об активисте.

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Биография Шишова

О личной жизни активиста известно немного:

Виталий родился в 1995 году.

Раньше жил в городе Речица в Гомельской области Беларуси.

Осенью 2020 Шишов и его девушка Божена Жолудь сбежали от преследования в Беларуси в Киев. Они были активными участниками акций протестов против Александра Лукашенко.

Девушка Шишова рассказала, что в активиста в Беларуси не было родных – все умерли.

В Киеве он работал айтишников-фрилансером.

Работал в "Белорусском доме в Украине"

Шишов был главой БГУ – некоммерческой общественной организации, которая помогала сбежавшим в Украину гражданам Беларуси с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством.

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Виталия в БГУ брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь сбежавшим из Беларуси, проведение акций против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов о формировании диаспоры в Украине.

Обличал белорусских КГБшников в Украине

В оппозиционном телеграмм-канале NEXTA отметили, что в июне Шишов создал в соцсети канал "Тихари на экспорт". Он якобы собирал информацию о работниках белорусских спецслужб, работающих на режим Лукашенко за рубежом – в том числе и в Украине.

Обстоятельства смерти

3 августа в Киеве нашли повешенным Виталия Шишова. Известно, что парень пропал еще 2 августа. Предположительно Шишов вышел на ежедневную пробежку и исчез. У полиции есть две версии – самоубийство или умышленное убийство.

Однако приятельница погибшего Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь. Еще один друг парня заявил, что Виталия нашли в том месте, где он никогда не бегал – это далеко от дома.

Все подробности в спецтеме Смерть белоруса Шишова в Киеве