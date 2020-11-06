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Помпео призвал Беларусь провести честные выборы

6 ноября, 00:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

США попросили Беларусь немедленно прекратить насилие в отношении протестующих

В США призвали Беларусь провести свободные и справедливые выборы с независимым наблюдением.

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Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, Минск должен немедленно прекратить насилие в отношении протестующих и провести честные выборы.

"Мы и в дальнейшем вдохновляемся устойчивостью и достоинством белорусов. США продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа относительно свободных и честных выборов под независимым наблюдением", – заявил Помпео.

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К слову, на днях в Минске состоялся "Марш мудрости" – антиправительственная акция людей старшего поколения.

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Кроме того, в столице Беларуси состоялась акция "в белых халатах", на которую вышли медики и студенты Белорусского государственного медицинского университета.

Также мы писали о том, что Министерство иностранных дел Украины пытается решить ситуацию с пропуском украинцев в Беларусь для лечения.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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