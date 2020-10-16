Помпео осудил Турцию за участие в нагорно-карабахском конфликте

Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе, который продолжается между Арменией и Азербайджаном, увеличивает его опасность.

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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает пресс-служба Госдепартамента США.

"Теперь у нас есть турки, которые вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая риск, увеличивая огневую мощь, которая имеет место в этой исторической битве за это место под названием Нагорный Карабах", – сказал Помпео.

Также он отметил, что единственный способ решить конфликт – сесть за стол переговоров. Ранее он выступил против участия в вооруженном конфликте третьих стран, которые стремятся предоставить свою огневую мощь для решения проблемы.

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"Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от того, что делают азербайджанцы, и что они все, прежде чем это произойдет, будут соблюдать режим прекращения огня, а затем сядут за стол и попытаются разобраться в этом" – отметил госсекретарь США.

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Напомним, в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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