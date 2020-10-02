Эрдоган увидел в Нагорном Карабахе "попытку окружить Турцию"

Азербайджан способен самостоятельно бороться за свои земли

Турция рассчитывает, что Азербайджан освободит "свои территории" в Нагорном Карабахе. Борьба будет длиться до тех пор, пока Армения не уйдет из региона. А сама эскалация связана с попытками ограничить возможности Анкары в Средиземноморье.

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Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

По его словам, напряженность в Нагорном Карабахе связана с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии: "это попытка окружить Турцию".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан пока не просил Турцию о помощи в войне с Арменией за Нагорный Карабах. Но если Баку попросит, он получит поддержку Анкары.

По его словам, "Армения должна уйти из Нагорного Карабаха".

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Турецкий министр отметил, что турки с азербайджанцами "один народ, и нет ничего более естественного, чем наша поддержка", когда есть необходимость, "мы ведем себя как единая страна".

Чавушоглу также отметил, что Азербайджан способен самостоятельно бороться за свои земли.

Ранее Эрдоган заявил, что пришло время покончить с "оккупацией" Нагорного Карабаха.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. С тех пор бои продолжаются.

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