Пора остановиться: силовики и военные Кыргызстана обратились к протестующим

Руководство силового блока Кыргызстана отреагировало на продолжающиеся беспорядки в стране и требует от политических сил сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности страны.
Правоохранительные органы, спецслужбы и Вооруженные силы Кыргызстана требуют от политиков "вернуть страну в русло законности и общественной стабильности".
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Как отмечается, силовые структуры "находятся вне политики" и будут "оперативно и жестко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране".
Ранее Министерство здравоохранения страны сообщило, что в ходе беспорядков пострадало уже больше тысячи человек.
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