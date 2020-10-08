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Пора остановиться: силовики и военные Кыргызстана обратились к протестующим

8 октября, 14:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Силовые ведомства готовы жестко пресекать беспорядки

Руководство силового блока Кыргызстана отреагировало на продолжающиеся беспорядки в стране и требует от политических сил сесть за стол переговоров.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности страны.

Правоохранительные органы, спецслужбы и Вооруженные силы Кыргызстана требуют от политиков "вернуть страну в русло законности и общественной стабильности".

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Как отмечается, силовые структуры "находятся вне политики" и будут "оперативно и жестко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране".

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Ранее Министерство здравоохранения страны сообщило, что в ходе беспорядков пострадало уже больше тысячи человек.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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протесты Кыргызстан революция
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