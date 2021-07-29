После Анталии загорелся Мармарис: первые версии пожаров на курортах в Турции

На курорте в Мармарисе огонь вплотную подобрался к Бирюзовому берегу / Фото Твиттер, Onur Tan / Коллаж "Сегодня"

Через день после начала масштабных лесных пожаров на турецком курорте Анталия аналогичная ситуация сложилась на другом курорте Турции – на Бирюзовом берегу в Мармарисе. Здесь огонь вплотную подходит к отелям на побережье.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщениям местных СМИ, возгорание произошло в лесу на холмах, гряда которых спускается к Средиземному морю. Благодаря сильному ветру пламя быстро распространяется вниз по холмам к туристической пляжной зоне.

Из одного отеля на несколько часов эвакуировали туристов. Люди с вещами наблюдали на улице, как два пожарных вертолета тушили деревья возле их отеля, набирая воду прямо в затоке.

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Пока пожарным не удается взять под контроль огненную стихию.

Потребовалась эвакуация людей с одного курортного отеля. Фото Твиттер / Shah@alemekael

Заговорили про теракт

Официально причины возгорания пока не называются. Однако в соцсетях турки активно обсуждают версию теракта, за которым могут стоять представители запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Реклама Турки считают, что пожары стали результатом поджогов

Напомним, второй день Турция борется с огнем на популярном среди украинцев курорте Анталия. Власти подтвердили информацию о первых погибших – в огне сгорели три человека.

На этой неделе страдал от лесных пожаров итальянский курорт Сардиния. Здесь потребовалась эвакуация более тысячи человек. Были сообщения о сгоревших домах и о погибших животных.