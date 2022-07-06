После блокировки РФ в Казахстане прогремел взрыв на нефтяном месторождении

В результате взрыва погибли рабочие

На нефтяном месторождении Тенгиз лопнула труба / Фото: Коллаж: Сегодня

В Казахстане утром 6 июля произошел взрыв на одном из самых крупных нефтяных месторождений Тенгиз. Там проводили гидравлический тест, и одна из труб не выдержала давления, сообщает Forbes.

В результате взрыва погибли двое рабочих, еще трое пострадали, заявили в местной полиции. Медицинская помощь оказывается трем рабочим, получившим различные телесные повреждения.

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Нефтегазовое месторождение Тенгиз – одно из самых крупных в Казахстане, запасы нефти оцениваются в 3,2 млрд тонн.

Конфликт с Россией

Взрыв произошел на фоне решения российского суда приостановить работу морского терминала в Новороссийске, через который Казахстан экспортировал нефть с Тенгиза, на 30 суток.

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Такое решение принял Приморский суд Новороссийска из-за нарушений в сфере транспортировки, которые якобы обнаружил "Ространснадзор".

Через нефтяной терминал КТК в Черном море экспортируется больше всего ресурса из Казахстана (80%). Общая мощность составляет 67 млн тонн в год, трубопровод соединяет месторождения нефти на западе Казахстана и в Каспийском море.