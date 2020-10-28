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После Лукашенко. Оппозиция в Беларуси создала новый орган

28 октября, 18:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Народное антикризисное управление призвано решить все проблемы, которые возникнут в период смены власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко объявил о создании демократическими политическими силами страны Народного антикризисного управления (НАУ).

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Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале 28 октября.

Латушко назвал главной целью НАУ начало переговоров и обеспечение стабильности в Беларуси в момент перехода власти к демократическим силам – после ухода Александра Лукашенко и до выборов нового президента.

"Наша команда в помощь штабу национального лидера [Светланы Тихановской – ред.]и КС выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие. Для этого мы формируем команду специалистов, ответственных за разработку и исполнение этих планов", – заявил он.

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Напомним, что в Беларуси продолжается третий день национальной забастовки, к которой присоединились крупнейшие предприятия и вузы страны.

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Ранее оппозиция призвала к массовому экономическому бойкоту с соблюдением 6 правил, чтобы нанести максимальный экономический урон режиму и остановить насилие.

    Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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