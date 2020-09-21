После разгона митинга в Бресте в сети опубликовали личные данные местных силовиков

Белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал личные данные более тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси из Бреста и Брестской области, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов.

Реклама

"Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова также пока никто не ответил, даже расследование не начато. Мы предупреждали, что отвечать за преступления против белорусов обязательно придется", – пишет издание.

Телеграм-канал, ранее уже публиковавший список сотрудников белорусского МВД, утверждает, что опубликованное на сегодняшний день – лишь небольшая часть данных от так называемых кибер-партизан. В сообщении размещена ссылка на предыдущий список, дополненный данными силовиков из Бреста и области.

Согласно сообщению, издание также готовит к опубликованию список силовиков из Гродно.

Напомним, 19 сентября белорусский оппозиционный телеграм-канал опубликовал данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси.

Реклама

В тот же день в МВД Беларуси косвенно подтвердило подлинность слитых в сеть личных данных силовиков, заявив, что располагают "средствами и технологиями, которые позволяют установить подавляющее большинство виновных" в утечке личных данных сотрудников белорусской милиции.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама