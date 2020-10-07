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После революции в Кыргызстане сотни человек обратились к медикам

7 октября, 12:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пятеро пострадавших находятся в реанимации

Количество пострадавших в результате массовых беспорядков в Кыргызстане за последние сутки составило 169 человек.

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Такую информацию по состоянию на 12:30 7 октября сообщил портал 24.kg, ссылаясь на Министерство здравоохранения страны.

Всего после парламентских выборов в стране, которые и стали поводом для протестов, в результате которых подали в отставку, спикер парламента, премьер-министр и мэр Бишкека, пострадали и обратились за медицинской помощью 911 человек.

Среди всех пострадавших 205 были госпитализированы, а пятеро из них сейчас находятся в реанимации. Остальных отправили лечиться амбулаторно.

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В Минздраве добавили, что всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь, проводят консультации соответствующих специалистов и обеспечивают всеми лекарствами.

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Напомним, что беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября Центральная избирательная комиссия аннулировала результаты голосования, признав их недействительными, в связи с этим Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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Кыргызстан революция государственный переворот Бишкек
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