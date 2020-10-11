После встречи с Лукашенко двух оппозиционеров выпустили из СИЗО

Один из заключенных назвал формат беседы с Лукашенко "ненапряжным и простым"

В Беларуси после вчерашнего визита президента Александра Лукашенко в СИЗО КГБ двум арестованным изменили меру пресечения и выпустили их из изолятора.

Реклама

Об этом со ссылкой на государственный телеканал сообщает Kyky.

Оппозиционеров перевели на домашний арест.

"Бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они вышли на свободу и переведены на домашний арест", - сообщает издание.

По словам Воскресенского, по итогам встречи с Лукашенко ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и подходы по освобождению ряда лиц, которые "не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе".

Реклама

В свою очередь еще один отпущенный из СИЗО Рабцевич рассказал, что формат беседы с Лукашенко "был ненапряженный, простой".

В тренде Перед визитом Дуды в Киев в Польше восстановили памятник воинам УПА

"Атмосфера была — с целью построить диалог о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй. Диалог состоялся", – считает он.

По словам Рабцевича, основной посыл Лукашенко на встрече с оппозиционерами в СИЗО был "буду работать и развиваться".

"Мне кажется, что IТ-страна построена: есть плацдарм, знания, навыки у сотрудников, есть хорошие условия, в частности декрет и льготы, которые позволяют в будущем развивать отрасли в том разрезе, который есть сейчас. Для бизнеса созданы все условия. Возможно, декрет будет дорабатываться, изменяться", – добавил Рабцевич.

В то же время журналисты заметили, что освободили именно тех двоих политзаключенных, которых за "столом переговоров" в СИЗО КГБ сидели слева и справа от Лукашенко.

Реклама

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 10 октября, посетил СИЗО КГБ, где находятся некоторые из политзаключенных, но не стал разглашать результаты встречи.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама