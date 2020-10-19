После встречи с Лукашенко в СИЗО освободили еще двоих оппозиционеров

Власти Беларуси продолжают освобождать политзаключенных, с которыми ранее в этом месяце провел встречу в СИЗО не признанный Украиной президент Александр Лукашенко, – вслед за остальными тюремные застенки покинули Лилия Власова и Виталий Шкляров.

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Об этом сообщает TUT.by.

Как утверждают журналисты, член президиума Координационного совета оппозиции и адвокат Лилия Власова была отпущена под домашний арест еще вечером 16 октября.

Она была задержана 31 августа, Изначально ее обвиняли в участии в несанкционированном митинге, но позже возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

Красными точками отмечены освобожденные политзаключенные

Ранее в этот же день белорусские СМИ сообщили об освобождении Виталия Шклярова, который был политтехнологом канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента США Барака Обамы и Ксении Собчак, когда та баллотировалась в президенты России.

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Его задержали в июле 2020 года в Минске, назвали консультантом кандидата в президенты Беларуси Сергея Тихановского и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам Шкляров отрицает, что когда-либо работал на Тихановского.

Это уже не первые политзаключенные, которые вышли на свободу после встрече в СИЗО с Александром Лукашенко. На минувших выходных освободили адвоката задержанной Марии Колесниковой Илью Салея.

А еще раньше под домашний арест отпустили политолога Юрия Воскресенского, а также сотрудников IT-компании PandaDOC – бухгалтера Юлию Шардыко, HR Владислава Михолапа и директора минского офиса Дмитрия Рабцевича.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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