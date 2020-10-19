Українська
$ 28,36
33,3
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

После встречи с Лукашенко в СИЗО освободили еще двоих оппозиционеров

19 октября, 15:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Задержанных летом адвоката и политтехнолога отпустили под домашний арест

Власти Беларуси продолжают освобождать политзаключенных, с которыми ранее в этом месяце провел встречу в СИЗО не признанный Украиной президент Александр Лукашенко, – вслед за остальными тюремные застенки покинули Лилия Власова и Виталий Шкляров.

Реклама

Об этом сообщает TUT.by.

Как утверждают журналисты, член президиума Координационного совета оппозиции и адвокат Лилия Власова была отпущена под домашний арест еще вечером 16 октября.

Она была задержана 31 августа, Изначально ее обвиняли в участии в несанкционированном митинге, но позже возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

Красными точками отмечены освобожденные политзаключенные

Ранее в этот же день белорусские СМИ сообщили об освобождении Виталия Шклярова, который был политтехнологом канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента США Барака Обамы и Ксении Собчак, когда та баллотировалась в президенты России.

В тренде
В Армении рассказали, когда признают независимость Нагорного Карабаха
Реклама

Его задержали в июле 2020 года в Минске, назвали консультантом кандидата в президенты Беларуси Сергея Тихановского и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам Шкляров отрицает, что когда-либо работал на Тихановского.

Это уже не первые политзаключенные, которые вышли на свободу после встрече в СИЗО с Александром Лукашенко. На минувших выходных освободили адвоката задержанной Марии Колесниковой Илью Салея.

А еще раньше под домашний арест отпустили политолога Юрия Воскресенского, а также сотрудников IT-компании PandaDOC – бухгалтера Юлию Шардыко, HR Владислава Михолапа и директора минского офиса Дмитрия Рабцевича.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь политзаключенные Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
"Нагорно-Карабахская республика" выдвинула ультиматум АзербайджануДругие страны
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городе
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городеДругие страны
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии Азербайджана
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии АзербайджанаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять