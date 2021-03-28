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Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование

28 марта, 13:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

По данным исследователей, у каждого пятого такого пациента появилась новая инвалидность

Семь из десяти человек, госпитализированных с COVID-19, не смогли полностью выздороветь даже через пять месяцев после выписки.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные исследования британских ученых.

"Наши результаты показывают большое количество симптомов, проблем с психическим и физическим здоровьем, а также свидетельства повреждения органов через пять месяцев после выписки", – заявила Рэйчел Эванс, доцент Университета Лестера и консультант по респираторным заболеваниям в больницах Лестера.

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По данным исследователей, у каждого пятого такого пациента появилась новая инвалидность, и такое же количество людей либо не работает, либо им приходится менять работу по состоянию здоровья.

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"Также очевидно, что тем, кому требовалась искусственная вентиляция легких и которые были помещены в реанимацию, требуется больше времени для выздоровления", – сказала Рэйчел Эванс.

В рамках британского исследования было проанализировано 1077 человек, выписанных из больницы в период с марта по ноябрь 2020 года, у которых развился COVID-19.

Согласно исследованию, 10 наиболее частых симптомов включают:

  • мышечную боль;
  • утомляемость;
  • физическое замедление;
  • нарушение качества сна;
  • боль или отек суставов;
  • слабость конечностей;
  • одышку;
  • боль;
  • кратковременную потерю памяти;
  • замедленное мышление.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что повышение показателей смертности от COVID-19 в нашей стране и других странах связано с широким распространением британского штамма, который распространяется гораздо быстрее и более агрессивен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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