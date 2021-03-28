Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование

Семь из десяти человек, госпитализированных с COVID-19, не смогли полностью выздороветь даже через пять месяцев после выписки.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные исследования британских ученых.
"Наши результаты показывают большое количество симптомов, проблем с психическим и физическим здоровьем, а также свидетельства повреждения органов через пять месяцев после выписки", – заявила Рэйчел Эванс, доцент Университета Лестера и консультант по респираторным заболеваниям в больницах Лестера.
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По данным исследователей, у каждого пятого такого пациента появилась новая инвалидность, и такое же количество людей либо не работает, либо им приходится менять работу по состоянию здоровья.
"Также очевидно, что тем, кому требовалась искусственная вентиляция легких и которые были помещены в реанимацию, требуется больше времени для выздоровления", – сказала Рэйчел Эванс.
В рамках британского исследования было проанализировано 1077 человек, выписанных из больницы в период с марта по ноябрь 2020 года, у которых развился COVID-19.
Согласно исследованию, 10 наиболее частых симптомов включают:
- мышечную боль;
- утомляемость;
- физическое замедление;
- нарушение качества сна;
- боль или отек суставов;
- слабость конечностей;
- одышку;
- боль;
- кратковременную потерю памяти;
- замедленное мышление.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что повышение показателей смертности от COVID-19 в нашей стране и других странах связано с широким распространением британского штамма, который распространяется гораздо быстрее и более агрессивен.
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